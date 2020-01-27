برلماني إيراني: الصندوقان الأسودان سيبقيان في البلاد

2020/01/27 | 23:08 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طهران / وكالات

قال عضو البرلمان الإيراني، فرج الله رجبي، إن الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة، سيبقيان في البلاد، وستقوم وزارة الطرق والتنمية الحضرية بدراسة المعلومات الموجودة فيهما.

ونقلت وكالة "تنسيم"، عن البرلماني الإيراني قوله امس الاثنين: "ان الصندوقين الاسودين الخاصين بالطائرة الأوكرانية، التي تحطمت بالقرب من طهران، سيبقيان في إيران وسيتم فك تشفيرهما على الأراضي الإيرانية".

وأضاف رجبي: "تتلخص سياستنا، في أن الصندوقين الأسودين سيبقيان في بلادنا، وهنا بالذات سيتم فك تشفيرهما".

في يوم 22 كانون الثاني الحالي، قال وزير الطرق والتنمية الحضرية محمد إسلامي، إن فك تشفير "الصندوقين الأسودين" للطائرة الأوكرانية، سيتم في إيران.

وفي وقت سابق قال مدير مكتب الحوادث الجوية بمنظمة الطيران المدني الإيرانية، حسن رضائي فر: إن السلطات الإيرانية ستقدم إلى أوكرانيا معلومات عن تحليق الطائرة التي تحطمت بالقرب من طهران.

واعترفت إيران قبل ذلك، بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية بالخطأ، يوم الأربعاء 11 كانون الثاني، وتسبب الحادث في مقتل 176 شخصا كانوا على متنها بعد وقت قصير على إقلاعها من طهران متجهة إلى كييف.

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