دعوة إلى تمديد معاهدة {ستارت - 3}

2020/01/27 | 23:08 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نيويورك / وكالات

دعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، روسيا والولايات المتحدة الأميركية إلى تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الستراتيجية (ستارت- 3) لمدة خمس سنوات، ومن ثم بحث أي قضايا تتعلق بهذه المعاهدة.

وقالت ناكاميتسو : "دعونا نركز على الحفاظ على ما نملك حاليا، للأسف الشديد لم نستطع الحفاظ على معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.



معاهدة الحد من الأسلحة الستراتيجية سارية المفعول، لذلك دعونا نحاول الحفاظ على ما لدينا وتوسيعه إلى أقصى حد ممكن، لمدة خمس سنوات".وأضافت ناكاميتسو ردا على سؤال، عما إذا كان تمديد معاهدة "ستارت - 3" يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأسلحة الروسية الجديدة: "نعم...



وكلا".



وأكدت في الوقت نفسه، ضرورة إيلاء اهتمام كبير للأسلحة الجديدة التي يمكن أن يكون لها تأثير في المستوى الستراتيجي مشيراً إلى أنه يجب مناقشة هذه القضايا أيضاً.



وتبقى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الستراتيجية "ستارت- 3" التي وقعها بارك أوباما ودميتري مدفيديف في 8 نيسان من العام 2010 في براغ، المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة.وتنتهي الاتفاقية في عام 2021، وحتى الآن، لم تقرر واشنطن ما إذا كان سيتم تمديدها.



وقد صرحت روسيا بدورها مرارا بأنها مستعدة لمناقشة هذا الأمر.

ويذكر أن واشنطن كانت قد أعلنت العام الماضي انسحابها من معاهدة التخلص من الأسلحة المتوسطة وقصيرة المدى، بذريعة عدم التزام موسكو بها، اذ تطالب الولايات المتحدة روسيا بالتخلص من صاروخ 9 إم 729 الذي مداه لا يتوافق مع المعاهدة، وفقا لواشنطن.

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