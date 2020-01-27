عمليات البصرة تؤكد التزامها بأوامر عدم استخدام الرصاص الحي تجاه المتظاهرين

2020/01/27 | 23:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قيادة عمليات البصرة، اليوم الاثنين، على الأوامر السابقة بعدم استخدام الرصاص الحي تجاه المتظاهرين السلميين.واكد الفريق الركن قاسم جاسم نزال خلال استقباله جمع من أبناء المحافظة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، على “عدم السماح وتكرار ماحصل في الأيام الماضية من خروقات أمنية تجاه مخيم المتظاهرين”.وأضاف أن “قيادة العمليات لن تتخلى عن […]

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