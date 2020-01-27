ترامب يكشف عن الخطة الأميركية للشرق الأوسط ويقول انها “ستحظى بدعم الفلسطينيين”

2020/01/27 | 23:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- وكالات قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن خطته للسلام في الشرق الأوسط لديها “فرصة” في النجاح، معلنا أنه سيكشف عنها ظهر الثلاثاء.وقال في تصريحات لصحفيين خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتانياهو، في البيت الأبيض، … Readmore

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