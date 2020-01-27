المرأة الجديدة في العراق

2020/01/27 | 23:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتبت الناقدة والأكاديمية العراقية د.فاطمة المحسن في صفحتها على الفيسبوك: اجمل ما بثته التلفزيونات العالمية صورة الشابة المتظاهرة في العراق ليس في العاصمة وحدها بل في أقصى قرى الجنوب.لعلها ظاهرة تبعث على الاعتقاد بأن تاريخًا جديدًا يخرج من … Readmore

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