أبو مازن... عراب الصفقات في العراق

2020/01/27 | 23:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتهم الجبوري بملفات فساد كبيرة ولعب دور العراب في صفقات بيع وشراء المناصب

الترا عراق - فريق التحرير

من المجهول ودون أي تاريخ واضح شأنه شأن أغلب المؤثرين في حاضر البلاد، الذي يترجم مقدار "انحطاطه" تحكم تلك الشخصيات والأطراف في واقع ومستقبل البلاد وتلاعبها بمقدرات شعب يتلظى بين الحرمان والموت، تصدر "أبو مازن" مرحلة ما بعد "داعش" التي عبدت الطريق إليها دماء وتضحيات مئات الآلاف واستثمرتها جهات للتسلق والنفوذ عبر عنوان الحشد الشعبي.

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