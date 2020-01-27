الحكيم: ما حصل في الناصرية يمثل انتكاسة جديدة لملف التظاهرات

2020/01/27 | 23:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ان: ما حصل في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية في ذي قار من اعتداء على المتظاهرين وتعريضهم للرصاص الحي واحراق خيم اعتصامهم يمثل انتكاسة جديدة في التعامل العملي المطلوب مع ملف التظاهرات.… Readmore

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