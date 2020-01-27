لافروف واوغلوا يبحثان هاتفيا تسوية الازمة في سورية وضمان عدم التصعيد

2020/01/27 | 23:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، في اتصال هاتفي تسوية الأزمة في سورية.وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، أن “المحادثات جرت “عملا بما تم الاتفاق عليه” بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، خلال لقائهما الأخير.وأشار البيان إلى أن الطرفين بحثا […]

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