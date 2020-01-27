تصديق الحكم (6 سنوات سجن) بحق النائب المدان محمود ملا طلال (وثيقة)

2020/01/27 | 23:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقرأ أيضا: هيئة النزاهة: الحكم بالسجن 6 سنوات على النائب محمود الملا طلال بتهمة الرشوة

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