بعد صدور أمر القبض عليه.. الشيخ علي يطلق توصيفاً جديداً على العامري

2020/01/27 | 23:27 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق هاجم النائب في #البرلمان العراقي #فائق_الشيخ_علي “الميليشيات العراقية” المرتبطة بإيران، ووصفها بـ”الخنيثة الخبيثة”، بعد صدور قرار قضائي برفع الحصانة عنه وإلقاء القبض عليه، فيما أطلق توصيفاً […]

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