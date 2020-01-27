البنتاغون يؤكد أن الطائرة التي تحطمت في أفغانستان قاذفة أمريكية من نوع

2020/01/27 | 23:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد البنتاغون، أن الطائرة العسكرية الأمريكية التي "تحطمت" اليوم الاثنين وسط أفغانستان قاذفة من طراز "E-11A".

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