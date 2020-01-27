2020/01/27 | 23:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كتلة صادقون النيابية، تبنيها الشروط التي طرحها الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي بشأن مرشح رئاسة الحكومة، فيما أشارت إلى أن هذه الشروط كفيلة بحل الأزمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادقون : شروط الشيخ الخزعلي كفيلة بإنهاء أزمة رئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادقون : شروط الشيخ الخزعلي كفيلة بإنهاء أزمة رئاسة الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).