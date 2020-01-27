عمليات البصرة تجدد تأكيدها بعدم استخدام الرصاص الحي تجاه المتظاهرين

2020/01/27 | 23:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال خلال استقباله جمع من أبناء المحافظة تأكيده على الأوامر السابقة في عدم استخدام الرصاص الحي تجاه المتظاهرين السلميين.

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