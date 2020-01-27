اشتباكات بين الجيش العراقي وداعش في داقوق

2020/01/27 | 23:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ كركوك

افاد مصدر امني، الاثنين، باندلاع اشتباكات بين الجيش العراقي وعناصر تنظيم داعش في داقوق.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عناصر من تنظيم داعش، هاجموا نقاط للجيش العراقي في داقوق"، مبيناً أن "الاشتباكات مستمرة حتى الان".

واضاف أن "عبوة ناسفة انفجرت على أحدى عجلات اللواء 45 في الجيش العراقي".

بغداد اليوم ـ بغداد

عبر تحالف سائرون، الاثنين، عن رفضه الشديد لـ"تجاوزات" النائب فائق الشيخ علي بحق زعيم تحالف الفتح هادي العامري.

وقال التحالف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إننا "في تحالف سائرون ننظر بكل احترام ومحبة للشخصيات الو

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير الامني أحمد الشريفي، الاثنين 27 كانون 2020، عنما قال انه السبب وراء عدم استهداف إيران للسفارة الامريكية في بغداد رداً على حادثة اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، فيما توقع أن يكون الرد على استهداف السفارة &qu

بغداد اليوم - بغداد

تلقى رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الاثنين، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي، إنه "جرى خلال الاتصال التأكيد على علاقات الصداقة بين البلدين وعلى ادانة ال

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