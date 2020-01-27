ورشة عمل الكترونية لمؤسسة الشهداء

2020/01/27 | 23:40 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

نظم قسم تكنولوجيا المعلومات التابع لمؤسسة الشهداء، ورشة عمل بشان الخدمات الالكترونية المقدمة لذوي الشهداء والخطط المستقبلية التي من شانها تسهيل جميع المعاملات

الكترونيا.

واستعرض مدير القسم حيدر جعفر، خلال الورشة التي حضرها رئيس المؤسسة بالوكالة علي عبد الرحمن المبرقع ومديرو الاقسام الاخرى، اهم الانجازات التي قدمها القسم والخطط التي وضعت (قيد التنفيذ) منها (ربط المقر العام بكل المديريات والمكاتب الكترونيا من خلال المخاطبات والتوثيق واعداد برامج خاصة بالمديريات والدوائر التي يتم من خلالها الاستعلام عن كل ما يتعلق بالشهيد)، اضافة الى عرض البرامج المعمول بها حاليا وهي الاستمارة الالكترونية لحج عام 2020 وتطبيق مؤسسة الشهداء على الهواتف المحمولة

ايضا.

الى ذلك، دعا المبرقع الى ضرورة تكثيف العمل خلال العام الحالي لتطوير البرامج الالكترونية وجعلها في متناول ذوي الشهداء، منها التقديم على هوية ذوي الشهداء والدراسات وتحديث بياناتهم بشكل دوري وتاييدات الاستشهاد وصحة الصدور، موضحا الى اهمية الاستغناء عن الروتين في المراجعات وتسهيلها

للمواطنين.

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