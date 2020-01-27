صحة إقليم كردستان تنفي تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا

2020/01/27 | 23:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الانباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام، عن تسجيل اصابة بفيروس كورونا الجديد في الاقليم.

وأوضحت الوزارة في بيان، انها عممت قراراً على جميع المديريات العامة للصحة، تضمن التأكيد على تطبيق الاجراءات اللازمة لمنع انتشار الفيروس، ومن بينها تقوية نشاطات الوقاية من الاصابة بأمراض الجهاز التنفسي، وتنفيذ خطط شعبة امراض الجهاز التنفسي الشديدة.

وشددت الوزارة على ضرورة الابلاغ الفوري عن أية شكوك حالة اصابة بالمرض، او اية حالة وفاة بسبب مرض من امراض الجهاز التنفسي والرئتين غير المكتشفة، ووجوب وجوب تلقيح الاطباء والكوادر الصحيين والاشخاص المقيمين في ردهات الامراض الانتقالية، وامراض الاطفال بلقاح الانفلونزا، والتأكيد على ارتداء الملابس الواقية من قبل الاطباء والكوادر الصحية.

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