2020/01/27 | 23:52 - المصدر: الغد برس

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بومبيو لعبدالمهدي: الهجوم الاخير على السفارة الامريكية هو محاولة

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بومبيو لعبدالمهدي: الهجوم الاخير على السفارة الامريكية هو محاولة لصرف الانتباه الدولي عن القمع الوحشي للمتظاهرين

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