2020/01/27 | 23:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة للجيش جنوبي كركوك

اخبار مباشرة

انفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة للجيش جنوبي كركوك

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة للجيش جنوبي كركوك) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة للجيش جنوبي كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).