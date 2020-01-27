2020/01/27 | 23:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقر مجلس النواب اللبناني، اليوم الاثنين، الموازنة العامة لـ 2020 في وقت شهدت فيه المنطقة المحيطة بالمجلس اعمال شغب ومواجهات بين محتجين حاولوا قطع الطرق على النواب لإعاقة وصولهم وبين قوات الامن.وذكرت وسائل اعلام لبنانية، ان “حضور خجول لبعض المحتجين رغم الدعوات الى محاصرة مجلس النواب خاصة بتحريض من بعض الاحزاب لاسيما القوات اللبنانية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النواب اللبناني يقر موازنة 2020) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النواب اللبناني يقر موازنة 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).