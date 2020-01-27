الشرارة - المادية والمذهب النقدي التجريبي العدد السابع من كراسات الشرارة

2020/01/27 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الشرارة تقديميظل كتاب "المادية والمذهب النقدي التجريبي" للينين أحد أبرز الكتب الماركسية، التي ساهمت في تسليح البلاشفة نظريا وفلسفيا خلال مرحلة الإعداد لبناء حزبهم المستقل، الذي تحقق سنة 1912، كما ساهم الكتاب في تكوين جيل كامل من الثوريين الماركسيين- اللينينيين عبر العالم.لقد قام لينين في هذا الكتاب بتطوير الفلسفة الماركسية على ضوء آخر الاكتشافات العلمية في مجال علوم الطبيعة و خاصة علوم الفيزياء ال......

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