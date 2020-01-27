2020/01/27 | 23:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ابدى تحالف سائرون تأييده للاجراءات القانونية التي اتخذها رئيس تحالف الفتح بحق النائب فائق الشيخ علي، الذي هاجم العامري عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.وقال بيان عن سائرون ،اليوم، “ننظر بكل احترام ومحبة للشخصيات الوطنية المجاهدة التي وقفت مع العراق في حربه ضد عصابات داعش الارهابية لذا فاننا نعرب عن رفضنا الشديد لما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون تؤيد اجراءات العامري ضد الشيخ علي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون تؤيد اجراءات العامري ضد الشيخ علي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).