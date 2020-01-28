بيان ناري من عمليات بغداد واتهام للمتظاهرين باصابة سبعة من منتسبيها

2020/01/28 | 00:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، المتظاهرين في ساحة الخلاني بالقاء رمانة يدوية واصابة 7 منتسبين في القيادة.وقالت في بيان، لازالت مجاميع من المتظاهرين في ساحة الخلاني والمناطق المحيطة بها في حالة احتكاك مباشر مع القوات الامنية مع استخدام العنف وقواتنا تُمارس ضبط نفس عالي وهي تمارس مسؤولياتها الامنية في مكافحة العنف تم القاء […]

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