بومبيو لعبدالمهدي: الهجمات على سفارتنا تُظهر احتقاراً للسيادة العراقية وفشلًا في كبح جماح الجماعات المسلحة

2020/01/28 | 00:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- “ساحات التحرير” كشفت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مساء اليوم مورغان أورجتوس، أن “الوزير مايكل ر.بومبيو تحدث اليوم مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.وعبّر وزير الخارجية بومبيو عن غضبه الشديد للهجمات المستمرة التي تشنها الجماعات المسلحة الإيرانية … Readmore

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