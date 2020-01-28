عمليات بغداد: المتظاهرون في ساحة الخلاني في حالة احتكاك مباشر مع القوات الامنية

2020/01/28 | 00:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

وجه قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال، الاثنين، بعدم استخدام الرصاص الحي اتجاه المتظاهرين السلميين مهما كانت الأسباب.

وأكد قائد العمليات، خلال استقباله مجموعة من أبناء محافظة البص

بغداد اليوم-بغداد

عقدت قيادة العمليات المشتركة، الإثنين (27 كانون الثاني 2020) المؤتمر الاول لدعم المنظومة الأمنية والعسكرية والتواصل مع الرأي العام.

وذكرت القيادة، في بيان، أنها "عقدت تحت شعار (الإعلام وترسيخ مفهوم الدولة) المؤتمر الأول ل

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي، الإثنين (27 كانون الثاني، 2020) عن حقيقة تدفق قوات امريكية صوب قاعدة k1 في كركوك.

وقال عليوي في حديث لـ(بغداد اليوم) انه "بالفعل منذ يوم امس بدأت قوات امري

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