2020/01/28 | 00:12 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بومبيو يعبر عن الغضب من استمرار استهداف إيران لمنشآت أمريكية في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/28 | 00:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو يعبر عن الغضب من استمرار استهداف إيران لمنشآت أمريكية في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو يعبر عن الغضب من استمرار استهداف إيران لمنشآت أمريكية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).