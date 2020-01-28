2020/01/28 | 00:20 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بارزاني يبلغ الوفد الألماني الحاجة لبقاء قوات التحالف في العراق بغداد- عبدالحسين غزال أعاد المتظاهرون المناهضون للحكومة الاثنين نصب خيمهم التي أحرقت في أنحاء العراق، وقاموا في الناصرية ببناء بديل حجري بعد حرقها امس سعياً لمواصلة زخم احتجاجاتهم وسط تخوف من تصعيد عقب هجوم صاروخي على السفارة الأميركية في بغداد.
وشكل الهجوم، الذي أدى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحتجون ينظمون صفوفهم لمواجهة الحرق واحراج حكومي بعد قصف السفارة الأمريكية ببغداد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وشكل الهجوم، الذي أدى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحتجون ينظمون صفوفهم لمواجهة الحرق واحراج حكومي بعد قصف السفارة الأمريكية ببغداد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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