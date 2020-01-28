المحتجون‭ ‬ينظمون‭ ‬صفوفهم‭ ‬لمواجهة‭ ‬الحرق واحراج‭ ‬حكومي‭ ‬بعد‭ ‬قصف‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬ببغداد

2020/01/28 | 00:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني‭ ‬يبلغ‭ ‬الوفد‭ ‬الألماني‭ ‬الحاجة‭ ‬لبقاء‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬العراق بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أعاد‭ ‬المتظاهرون‭ ‬المناهضون‭ ‬للحكومة‭ ‬الاثنين‭ ‬نصب‭ ‬خيمهم‭ ‬التي‭ ‬أحرقت‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العراق،‭ ‬وقاموا‭ ‬في‭ ‬الناصرية‭ ‬ببناء‭ ‬بديل‭ ‬حجري‭ ‬بعد‭ ‬حرقها‭ ‬امس‭ ‬سعياً‭ ‬لمواصلة‭ ‬زخم‭ ‬احتجاجاتهم‭ ‬وسط‭ ‬تخوف‭ ‬من‭ ‬تصعيد‭ ‬عقب‭ ‬هجوم‭ ‬صاروخي‭ ‬على‭ ‬السفارة‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭.‬وشكل‭ ‬الهجوم،‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ […]

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