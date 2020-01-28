ثمن القصف المؤجل

2020/01/28 | 00:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ربّما‭ ‬تكون‭ ‬الضربات‭ ‬الصاروخية‭ ‬المقبلة‭ ‬ضد‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬أشد‭ ‬قوة‭ ‬وأكثر‭ ‬دقة‭ ‬،‭ ‬فما‭ ‬الذي‭ ‬يمنع‭ ‬هذا‭ ‬الاحتمال‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬تكرار‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬أصاب‭ ‬المطعم‭ ‬في‭ ‬السفارة؟‭ ‬وما‭ ‬الذي‭ ‬يمنع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الصواريخ‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬القوة‭ ‬والتأثير‭ ‬،‭ ‬مادام‭ ‬السلاح‭ ‬متاحاً‭ ‬في‭ ‬التنقل‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ […]

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