2020/01/28 | 00:20 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- علماء يتوقعون تجاوز الإصابات بفيروس كورونا 40 ألفاً واشنطن— مرسي ابو طوق هونغ كونغ أ ف ب أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أن الولايات المتحدة عرضت على الصين المساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أثار ذعرا من تفشيه على مستوى العالم.
وغرّد ترامب «نحن على تواصل وثيق جدا مع الصين فيما […]
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وغرّد ترامب «نحن على تواصل وثيق جدا مع الصين فيما […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعرض على الصين المساعدة: خبراؤنا استثنائيون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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