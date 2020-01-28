ترامب‭ ‬يعرض‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬المساعدة‭: ‬خبراؤنا‭ ‬استثنائيون

2020/01/28 | 00:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علماء‭ ‬يتوقعون‭ ‬تجاوز‭ ‬الإصابات‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬40‭ ‬ألفاً واشنطن—‭ ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ هونغ‭ ‬كونغ ‭أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭ أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عرضت‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬الذي‭ ‬أثار‭ ‬ذعرا‭ ‬من‭ ‬تفشيه‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬وغرّد‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬وثيق‭ ‬جدا‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬فيما‭ […]

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