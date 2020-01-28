صادقون: شروط الشيخ الامين بشأن مرشح الحكومة كفيلة بحل الأزمة

2020/01/28 | 00:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدتع كتلة صادقون النيابية، اليوم الاثنين، تبنيها الشروط التي طرحها الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ، قيس الخزعلي، بشأن مرشح رئاسة الحكومة فيما اكدت ان هذه الشروط كفيلة بحل الأزمة.وقال النائب عن الكتلة، نعيم العبودي، في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “الشروط التي طرحها الشيخ الامين، في […]

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