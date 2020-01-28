2020/01/28 | 00:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: اصابة 7 منتسبين من فوج طوارئ الشرطة برمانة يدوية ألقيت من قبل مجاميع من المتظاهرين في الخلاني) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد: اصابة 7 منتسبين من فوج طوارئ الشرطة برمانة يدوية ألقيت من قبل مجاميع من المتظاهرين في الخلاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).