بالرصاص الحي وقنابل الغاز ..قوات السلطة تجدد قمعها المتظاهرين في ساحة الوثبة ..(فيديو )

2020/01/28 | 00:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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