دلور ميقري - حديث عن عائشة: بقية الفصل الثاني

2020/01/28 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري 3حينَ تبجّحَ شيخي أمام أفراد أسرة الزعيم بأن على الزوجة أن تتبع رجلها حيثما ذهبَ، كان على علم بطبيعة زَري ونقاط ضعفها.كاد الزعيمُ أن يطرده عندئذٍ، مؤكداً له أنه نكرة لا يصلح لشيء، عندما حصل شيءٌ غير متوقع قط: شقيقة هذا الأخير، أمسكت بيد كل من ولديها مظهرةً الاستعداد لمغادرة البيت مع القرين الأرعن.هنا، بادرت سارة بدورها إلى وضع يدها على كتف زَري، لتهمس في أذنها: " تعالي نتكلم في حجرتي ".ذكرت......

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