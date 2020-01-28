2020/01/28 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي المعرض الدولي الحادي والخمسين للكتاب بالقاهرة واشياء واشياء آخرى.تحت شعار مصر افريقيا ثقافة التنوع؛ ينعقد المعرض الدولي للكتاب في دورته ال 51 الذي افتتح عصر الخميس الموافق 22 يناير بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس القاهرة.وسوف يستمر حتى 4 فبراير القادم.بمشاركة 38 دولة عربية وأجنبية، بزيادة 3 دول عن دورة اليوبيل الذهبى، هى 12 دولة أفريقية، و11 دولة أوروبية و13 دولة أسيوية، ود......

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