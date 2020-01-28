استشارية التنمية والأبحاث: حكومة تصريف الأعمال تورّط العراق بعقود سيئة أمد كل منها اكثر من 25 عاماً

2020/01/28 | 00:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد موسى جياد- استشارية التنمية والأبحاث/ العراق* بتحرك غريب مريب وغير دستوري خولت حكومة عادل عبد المهدي – حكومة تصريف الاعمال- بنهاية يوم الخميس الموافق 23 كانون ثاني 2020 وزارة النفط التوقيع على جميع عقود جولة التراخيص الخامسة.وقد تناولت … Readmore

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