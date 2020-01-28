بومبيو يؤكد لعبد المهدي استعداد بلاده اجراء مباحثات جدية حول تواجد القوات الامريكية في البلاد

2020/01/28 | 00:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] تلقى رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

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