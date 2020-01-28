عمليات بغداد: اصابة 7 منتسبين من فوج طوارئ الشرطة برمانة يدوية في الخلاني

2020/01/28 | 00:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، اصابة 7 منتسبين من فوج طوارئ شرطة بغداد في ساحة الخلاني، فيما دعت المتظاهرين السلميين الى التعاون معها للكشف عن المجاميع المنفلتة.

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