الملحن علي صابر يعلن عن عمل جديد مع نبيل شعيل

2020/01/28 | 00:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الملحن العراقي علي صابر، عن عمل غنائي جديد مع المطرب الكويتي نبيل شعيل.

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