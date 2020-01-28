اصابة 7 منتسبين برمانة يدوية القت عليهم من قبل عصابات الجوكر في ساحة الخلاني “موسع”

2020/01/28 | 00:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة علميات بغداد، اليوم الثلاثاء، اصابة 7 منتسبين بجروح كحصيلة اولية جراء قيام عصابات الجوكر بألقاء رمانة يدوية على مرابطة قرب تقاطع ساحة الخلاني وسط بغداد.وذكر بيان للقيادة حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “لازالت مجاميع من المتظاهرين في ساحة الخلاني والمناطق المحيطة بها في حالة احتكاك مباشر مع القوات الامنية مع استخدام العنف […]

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