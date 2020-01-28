الخارجية الامريكية: بومبيو أبلغ عبد المهدي بان الهجمات المتكررة على السفارة تظهر تجاهلا متعمدا للسيادة العراقية

2020/01/28 | 00:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الخارجية الامريكية، الثلاثاء، بان وزير الخارجية مايك بومبيو أبلغ رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، بان الهجمات المتكررة على السفارة الامريكية في بغداد تظهر تجاهلا متعمدا للسيادة العراقية.

وقالت الخارجية في بيان، إن "وزير الخارجية مايك بومبيو اجرى اتصالا مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عبر خلاله عن غضبه الشديد للهجمات المستمرة التي تشنها الجماعات المسلحة الإيرانية على المنشآت الأمريكية في العراق، بما في ذلك الهجمات الصاروخية التي وقعت أمس على سفارتنا، والتي أسفرت عن إصابة واحدة"، وفقا للبيان.

وشدد بومبيو، وفقا للبيان، على "أن هذه الهجمات تُظهر تجاهلًا متعمدًا للسيادة العراقية وفشلًا في كبح جماح هذه الجماعات المسلحة الخطيرة"، معربا عن "تقديره لالتزام رئيس الوزراء عبد المهدي بتعزيز الأمن لحماية الأفراد والمرافق الدبلوماسية الأمريكية".

أشار بحسب البيان، إلى "أننا نعتبر هجوم الليلة الماضية على السفارة محاولة لصرف الانتباه العراقي والدولي عن القمع الوحشي للمتظاهرين العراقيين المسالمين من قبل إيران وعملائها".





وتابعت الخارجية، في بيانها، أن "بومبيو شجع رئيس الوزراء على الحفاظ على السيادة العراقية، وأكد من جديد التزام الولايات المتحدة الدائم بالشعب العراقي، واستعدادنا لمناقشة نطاق قواتنا في العراق بمرور الوقت، ورغبتنا في عراق قوي ومزدهر، على النحو المبين في اتفاقنا الاستراتيجي الإطار الثنائي".

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