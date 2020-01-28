2020/01/28 | 00:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باندلاع اشتباكات بين الجيش العراقي وعناصر عصابات داعش في داقوق.وقال المصدر لـ”العهد نيوز”، إن “عناصر من تنظيم داعش، هاجموا نقاط للجيش العراقي في داقوق”، مبيناً أن “الاشتباكات مستمرة حتى الان”.واضاف أن “عبوة ناسفة انفجرت على أحدى عجلات اللواء 45 في الجيش العراقي”.انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: اندلاع اشتباكات بين القوات الامنية وعصابات داعش في قضاء داقوق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: اندلاع اشتباكات بين القوات الامنية وعصابات داعش في قضاء داقوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).