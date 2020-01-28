2020/01/28 | 00:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الدكتور يوخن شميت من تنظيف فرشاة الأسنان بواسطة الخل أو مادة مطهرة أو سائل تنظيف، حيث تتسبب هذه المواد في تنسل شعيرات الفرشاة، ومن ثم لا تتمكن من تنظيف الأسنان بشكل صحيح.وبدلاً من ذلك ينصح طبيب الأسنان الألماني بتنظيف الفرشاة من خلال نقعها في غسول فم مضاد للبكتيريا لمدة 15 دقيقة، مع مراعاة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذيرات من تنظيف فرشاة الاسنان بهذه الطرق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذيرات من تنظيف فرشاة الاسنان بهذه الطرق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).