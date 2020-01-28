عمليات بغداد: قواتنا تمارس ضبطا عاليا للنفس في مسؤوليتها الامنية تجاه المتظاهرين

2020/01/28 | 00:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، ان قواتها تمارس ضبطا عاليا للنفس في مسؤوليتها الامنية تجاه المتظاهرين.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، "لازالت مجاميع من المتظاهرين في ساحة الخلاني والمناطق المحيطة بها في حالة احتكاك مباشر مع القوات الامنية مع استخدام العنف".

واضافت ان "قواتنا تُمارس ضبط نفس عالي وهي تمارس مسؤولياتها الامنية في مكافحة العنف، وتم القاء رمانة هجومية باتجاه القوات الامنية في تقاطع ساحة الخلاني قرب مبنى أمانة بغداد مما ادى الى إصابة سبعة منتسبين من أفواج طوارئ شرطة بغداد السادس والعاشر وهذه الحصيلة الأولية للحادث".

وتهيب قيادة عمليات بغداد، بحسب البيان، كافة المتظاهربن السلميين على "العمل الجاد لكشف هذه المجاميع والتعاون مع قواتنا الامنية لحماية المتظاهرين وتأمين منطقة التطاهر، ولاتنصح بالتمدد خارج المنطقة المؤمنة لهم في ساحة التحرير".

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