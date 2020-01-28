المدرسة التخصصية لكرة الطاولة تتعرض للسرقة

2020/01/28 | 00:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مدرب كرة الطاولة عقيل جبار، اليوم الاثنين، تعرض المدرسة التخصصية لكرة الطاولة الى السرقة.

وقال جبار في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تعرضت المدرسة التخصصية لكرة الطاولة لسرقة ادوات اللعبة من مضارب وصمغ وكرات وتجهيزات اللاعبين والعبث بها وكسر اللوكر الخاص بالتجهيزات".

واضاف "يؤسفنا كثيرا ان تسرق مضارب اللاعبين الابطال في مدينتنا".

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