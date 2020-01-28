نصائح لمواجهة أعراض القولون العصبي المزعجة

2020/01/28 | 01:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت أخصائية في التغذية العلاجية، بعض النصائح لمرضى القولون العصبي، من أجل التعامل مع الإزعاج الذي يسببه المرض المزعج.

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