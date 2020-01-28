الجيش السوري يدمر تحصينات المسلحين في الخطوط الامامية بريف حلب الغربي

2020/01/28 | 01:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة “سانا” السورية الرسمية، امس الاثنين، أن “وحدات الجيش السوري دمرت تحصينات المسلحين في خطوط الاشتباك الأولى بالريف الغربي لمدينة حلب، وتواصل تقدمها في المنطقة.وذكرت الوكالة، أن “وحدات الجيش “نفذت رمايات بسلاحي المدفعية والصواريخ ضد مقرات وتحصينات الإرهابيين غربي مدينة حلب ودمرت خطوط تمركزهم الأولى”، وذلك بالتوازي مع تقدم وحدات أخرى على محور […]

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