زيمبابوي تبيع حصتها في شركة النفط الوطنية مع كميات كبيرة من الذهب الى الامارات

2020/01/28 | 01:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحولت زيمبابوي، التي تخضع لعقوبات غربية وترفض الصين تقديم العون لها، إلى دول الخليج العربية، في محاولة للبحث عن سبيل آخر لوقف التدهور الاقتصادي في البلاد، حسبما أفادت وكالة “بلومبيرغ”.ونقلت الوكالة عن مسؤولين حكوميين على دراية بخطة الدولة، أن زيمبابوي تبحث بيع حصة من شركة النفط الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما ترغب في […]

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