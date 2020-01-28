المالية النيابية: رواتب الموظفين لن تتأثر بتأخر اقرار الموازنة

2020/01/28 | 01:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملت اللجنة المالية النيابية، امس الاثنين، حكومة تصريف الاعمال مسؤولية عدم ارسال مشروع قانون الموازنة العامة الى البرلمان، وفيما اكدت عدم تأثر رواتب المحافظات والاقليم بتأخر اقرارها.وقال عضو اللجنة المالية، النائب جمال كوجر، في لقاء صحفي، اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “هناك تداعيات كبيرة بسبب تأخر اقرار الموازنة العامة لسنة 2020، منها عدم تلبية […]

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