ليفربول في طريق خصم صعب بكأس الاتحاد الإنجليزي

2020/01/28 | 01:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليفربول يقع في طريق فريق كبير ومنافس قوي بكأس الاتحاد الإنجليزي

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