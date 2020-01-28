تطورات سريعة في قضية مرشح الحكومة المقبلة

2020/01/28 | 01:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]شهد اليوم وليلة امس تطورات سريعة في قضية مرشح رئيس الحكومة المقبلة، اذ بدأت حظوظ البعض بالتلاشي وبعضها ضعف كثيرا وبالمقابل ظهور مرشحين آخرين.

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