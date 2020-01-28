تعرف على نصائح تجنبك مشاكل القولون العصبي المزعج

2020/01/28 | 01:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت أخصائية في التغذية العلاجية، بعض النصائح لمرضى القولون العصبي، من أجل التعامل مع الإزعاج الذي يسببه المرض المزعج.ووفقا لما نشرته بوابة “الأهرام”، قالت الدكتورة أميرة نزيه، إن معاناة البعض مع أعراض آلام البطن المتكررة، والمصحوبة بإمساك أو إسهال وانتفاخات، يكون السبب الشائع فيها هو القولون العصبي.وتابعت الطبيبة “التعامل الجيد مع القولون العصبي، […]

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